இன்ஸ்டாகிராமில் 10 கோடி ஃபாலோயர்கள்.. பிரதமர் மோடியின் புதிய உலக சாதனை!

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:40 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:42 IST)
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் 10 கோடி ஃபாலோயர்களை பெற்று புதிய வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் மெட்டா நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்த தளத்தில் இச்சாதனையை படைத்த முதல் உலகத் தலைவர் மற்றும் அரசியல்வாதி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
2014-ல் இத்தளத்தில் இணைந்த மோடி, தற்போது டொனால்ட் டிரம்ப் (43.2 மில்லியன்), பிரேஸில் அதிபர் லுலா (14.4 மில்லியன்) போன்ற உலக தலைவர்களைப் பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளார்.
இந்தியாவில் இவருக்கு அடுத்தபடியாக யோகி ஆதித்யநாத் (16.1 மில்லியன்) மற்றும் ராகுல் காந்தி (12.6 மில்லியன்) ஆகியோர் உள்ளனர். கடந்த 12 ஆண்டுகளில் உலகிலேயே மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய அரசியல் கணக்காக பிரதமர் மோடியின் பக்கம் மாறியுள்ளது.