முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரதமர் மோடி நாட்டை விற்றுவிட்டார்.. ராகுல் காந்தி கடும் குற்றச்சாட்டு..!

Advertiesment
ராகுல் காந்தி

Siva

, செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (15:20 IST)
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது முன்வைத்துள்ள அடுக்கடுக்கான புகார்கள் தேசிய அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. நாடாளுமன்றத்தில் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பிரதமர் மோடி அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம் இந்தியாவை விற்றுவிட்டதாகக்குற்றம் சாட்டினார்.
 
அமெரிக்காவின் கடும் அழுத்தத்திற்கு பணிந்தே பிரதமர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட ராகுல் காந்தி, "மோடியின் பிம்பத்தை உருவாக்கியவர்களே இப்போது அதை உடைக்க தொடங்கியுள்ளனர்" என்று விமர்சித்தார். 
 
அமெரிக்காவில் அதானி மீதுள்ள வழக்குகள் உண்மையில் பிரதமர் மீதான வழக்குகள் தான் என்றும், எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் உள்ள வெளியிடப்படாத தகவல்கள் பிரதமருக்கு பெரும் அழுத்தத்தைத் தருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
நாட்டின் உழைப்பை அடகு வைத்து பிரதமர் சமரசம் செய்துகொண்டதாக கூறிய ராகுல் காந்தியின் இந்த பேச்சு, பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கடும் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காலை போலவே மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,560 அதிகரிப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos