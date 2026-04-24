மாணவிகளுக்கு ரூ.50,000.. மகளிருக்கு இலவச பேருந்து.. பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு.. வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசிய மோடி..!

BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:41 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:43 IST)
மேற்கு வங்கத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மதுராபூரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்துள்ள நிலையில், மக்களின் எழுச்சி மாற்றத்திற்கான அறிகுறி என அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக பேசிய பிரதமர், "வங்காளத்தில் வீசும் மாற்றத்திற்கான அலையை யாராலும் தடுக்க முடியாது. குறிப்பாக, இளைஞர்களும் பெண்களும் திரிணாமுல் காங்கிரஸின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக திரண்டு வாக்களித்து வருகின்றனர்.
 
துர்கா தேவியை வழிபடும் இந்த மண்ணில் பெண்களின் கண்ணியம் அவமதிக்கப்படுவது வேதனை அளிக்கிறது. மே 4 அன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும்போது, தாமரை மலர்வதுடன் ஒரு புதிய விடியலும் பிறக்கும்" என்று ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
 
பாஜக வெற்றி பெற்றால் பெண்களுக்காக செயல்படுத்தப்படவுள்ள சிறப்பு திட்டங்களையும் அவர் பட்டியலிட்டார்:
 
மாணவிகளின் உயர்கல்விக்காக ரூ.50,000 நிதியுதவி.
 
அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு கட்டணமில்லாப் பயணம்.
 
பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்துதல்.
 
மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க தனி அதிரடி படை மற்றும் விரைவு நீதிமன்றங்கள்.
 
முதியோர் மற்றும் விதவை ஓய்வூதியத் தொகை உயர்வு.
 
இத்தகைய வாக்குறுதிகள் மூலம் மேற்கு வங்க பெண்களின் ஆதரவை திரட்ட பிரதமர் மோடி முனைப்பு காட்டியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

