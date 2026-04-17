எனக்கும் மனைவி இல்லை.. பிரதமர் மோடிக்கும் மனைவி இல்லை.. மக்களவையில் காமெடி செய்த ராகுல் காந்தி..!

Advertiesment
BY: Siva
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (16:14 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (16:15 IST)
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரில், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆற்றிய உரை பெரும் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது. 
 
பெண்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசிய ராகுல், ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் தாய், சகோதரி அல்லது மனைவி என ஏதோ ஒரு பெண்மணி மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பார்கள் என்று குறிப்பிட்டார்.
 
அப்போது சற்று இடைவெளி விட்டு சிரித்தபடியே, "எனக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் அந்த 'மனைவி விவகாரம்' இல்லை" என்று அவர் கூறியவுடன் அவையே சிரிப்பால் நிறைந்திருந்தது. 
 
மேலும் தனது சகோதரி பிரியங்கா காந்தியின் நேற்றைய உரை குறித்தும் ராகுல் சிலாகித்து பேசினார். "கடந்த 20 ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் என்னால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை, என் சகோதரி ஐந்தே நிமிடத்தில் செய்து முடித்துவிட்டார். அது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சிரிக்க வைத்ததுதான்," என்று அவர் நகைச்சுவையாக தெரிவித்தார்.
 
நேற்று பிரியங்கா காந்தி பேசுகையில், பாஜகவினரை நோக்கி "சாணக்கியர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் உங்கள் தந்திரத்தை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்திருப்பார்" என்று கூறியபோது அமித்ஷா சிரித்ததைக் குறிப்பிட்டு ராகுல் இவ்வாறு பேசினார். 
 
இருப்பினும், தொகுதி மறுவரையறையுடன் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை இணைப்பது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என்றும், இது தேசத்தின் தேர்தல் நிலப்பரப்பை மாற்றும் முயற்சி என்றும் அவர் தனது உரையில் கடுமையாக குற்றம் சாட்டினார்.
 
Edited by Siva

