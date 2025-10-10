கணவருக்கு எதிராக போட்டியிட பிரசாந்த் கிஷோரிடம் சீட் கேட்ட பிரபல நடிகரின் மனைவி..!

வரவிருக்கும் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி, போஜ்பூரி நடிகர்-அரசியல்வாதியான பவன் சிங்கின் மனைவி ஜோதி சிங், ஜன சூராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோரை பாட்னாவில் சந்தித்து தனக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பவன் சிங் மீது துரோக குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்திய ஜோதி சிங், பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன சூராஜ் கட்சி 51 வேட்பாளர்களை அறிவித்த மறுநாளே அவரை சந்தித்தது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தலில் யார் போட்டியிடுவது என்பது குறித்து பவன் சிங் - ஜோதி சிங் இடையே சண்டை நீடித்து வருகிறது. தன்னை தேர்தலில் போட்டியிட வைக்க ஜோதி சிங் அழுத்தம் கொடுப்பதாக பவன் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஆனால், ஜோதி சிங், "நான் போட்டியிட விரும்பினால், போட்டியிடுவேன். என் அரசியல் முயற்சிக்கு அவரது சம்மதம் தேவையில்லை" என்று கூறியுள்ளார். அவர் தன்னை 'அரசியல் ஆதாயத்திற்காக' பயன்படுத்துவதாகப் பவன் சிங் மறுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, கடந்த ஆண்டு பாஜகவிலிருந்து விலக்கப்பட்ட பவன் சிங், மீண்டும் கட்சியில் இணைந்துள்ளார். அராரா சட்டமன்ற தொகுதியில் அவர் போட்டியிடலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஜோதி சிங் எதிர்க்கட்சி தலைவரை சந்தித்திருப்பது பீகார் தேர்தல் களத்தை மேலும் பரபரப்பாக்கியுள்ளது.