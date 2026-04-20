துணை முதல்வர் பவன் கல்யாணுக்கு என்ன ஆச்சு? எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் எடுத்து அதன்பின் அறுவை சிகிச்சை..!

Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:37 IST)
ஜனசேனா கட்சித் தலைவரும், ஆந்திர மாநில துணை முதல்வருமான பவன் கல்யாண், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஒரு முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருந்தபோது திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே அவர் உடல்நல பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு வந்த நிலையில், மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்படி அவருக்கு சனிக்கிழமை மாலை அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கப்பட்டது.
அவரது உடல்நிலை குறித்து கவலையில் இருந்த ரசிகர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், பவன் கல்யாணின் மனைவி அன்னா லெஷ்னேவா சமூக வலைதளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "அவர் நலமுடன் தேறி வருகிறார். அனைத்தும் சீராக உள்ளது. உங்கள் பிரார்த்தனைகளுக்கு நன்றி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மருத்துவமனை அறிக்கையின்படி, எம்ஆர்ஐ உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு இந்த அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர் முழுமையாக குணமடைய இன்னும் சில காலம் எடுக்கும் என்பதால், நீண்ட கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். பத்து நாட்கள் ஓய்விற்கு பிறகு அவர் மீண்டும் தனது அரசியல் மற்றும் பொதுப்பணிகளுக்கு திரும்புவார் என்று ஜனசேனா கட்சி அறிவித்துள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.