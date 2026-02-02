முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதித்தாரா? பிரியங்கா காந்தி விளக்கம்

Advertiesment
நாடாளுமன்ற விவாதம்

Siva

, திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (20:38 IST)
இன்று நடைபெற்ற நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில், இந்திய நிலப்பரப்பை சீனா ஆக்கிரமித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
முன்னாள் ராணுவ தளபதி எழுதிய புத்தகத்தை மேற்கோள் காட்டிப் பேசிய ராகுல் காந்தி, "இந்தியாவின் சில பகுதிகளை சீனா ஆக்கிரமித்துள்ளதாக முன்னாள் ராணுவ தளபதியே தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்" என்று கூறி அந்த புத்தகத்தை காண்பித்தார். இது நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்த முக்கிய கேள்விகளை எழுப்புவதாக அவர் வாதிட்டார்.
 
இதற்கு உடனடியாகப் பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், அந்தப் புத்தகம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை என்றும், அது நம்பகத்தன்மையற்ற ஒன்று என்றும் குறிப்பிட்டார். மேலும், ஆதாரமற்ற தகவல்களைப் பேசுவதன் மூலம் ராகுல் காந்தி இந்திய ராணுவத்தின் கௌரவத்தை அவமதித்துவிட்டதாக கடுமையாக சாடினார்.
 
இந்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய பிரியங்கா காந்தி, "ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதிக்கவில்லை. அவர் முன்னாள் ராணுவ தளபதி எழுதிய புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியைத்தான் வாசித்து காண்பித்தார். பாஜக மறைக்க விரும்பும் உண்மைகள் வெளிவரும்போதெல்லாம், இப்படி பொய் புகார்களை கூறி திசைதிருப்புவது அவர்களின் வழக்கம்," என்று பதிலடி கொடுத்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திருச்சியில் திகில்: கல்லறையில் இருந்து வந்த பிரியாணி ஆர்டர் - அலறியடித்து ஓடிய டெலிவரி பாய்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos