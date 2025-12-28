மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் நாடாளுமன்றம் மக்களை காக்க தவறிவிட்டது.. வரி கட்டுபவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட எம்பி

2025-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அது சாதாரண குடிமகனுக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகம் என கோசி தொகுதி எம்.பி கவலையுடன் தெரிவித்துள்ளார். அவை 111% உற்பத்தித் திறனுடன் இயங்கியதாக அரசு பெருமைப்பட்டுக்கொண்டாலும், டெல்லி காற்று மாசு, வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் போலி மருந்து மாஃபியா போன்ற எரியும் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க அரசு அனுமதிக்கவில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரியது.
குறிப்பாக, மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்ட 'ஜி ராம் ஜி' மசோதா, முறையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாமல் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கிவிட்டு, அரசியல் லாபத்திற்காக ஸ்ரீராமரின் பெயரை பயன்படுத்தும் முயற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி மற்றும் வங்கதேச இந்துக்களின் பாதுகாப்பு போன்ற முக்கியமான விவகாரங்களும் புறக்கணிக்கப்பட்டன.
ஜனநாயகம் என்பது வெறும் சதவிகிதக் கணக்கு அல்ல, அது மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கடமையை கொண்டது. மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் நாடாளுமன்றம், அவர்களை காக்க தவறிவிட்டதாக அவர் தனது வேதனையைப் பதிவு செய்துள்ளார்.