முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் நாடாளுமன்றம் மக்களை காக்க தவறிவிட்டது.. வரி கட்டுபவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட எம்பி

Advertiesment
நாடாளுமன்றம் 2025

Siva

, ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (15:36 IST)
2025-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அது சாதாரண குடிமகனுக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகம் என கோசி தொகுதி எம்.பி கவலையுடன் தெரிவித்துள்ளார். அவை 111% உற்பத்தித் திறனுடன் இயங்கியதாக அரசு பெருமைப்பட்டுக்கொண்டாலும், டெல்லி காற்று மாசு, வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் போலி மருந்து மாஃபியா போன்ற எரியும் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க அரசு அனுமதிக்கவில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரியது.
 
குறிப்பாக, மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்ட 'ஜி ராம் ஜி' மசோதா, முறையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாமல் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இது மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கிவிட்டு, அரசியல் லாபத்திற்காக ஸ்ரீராமரின் பெயரை பயன்படுத்தும் முயற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி மற்றும் வங்கதேச இந்துக்களின் பாதுகாப்பு போன்ற முக்கியமான விவகாரங்களும் புறக்கணிக்கப்பட்டன. 
 
ஜனநாயகம் என்பது வெறும் சதவிகிதக் கணக்கு அல்ல, அது மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கடமையை கொண்டது. மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் நாடாளுமன்றம், அவர்களை காக்க தவறிவிட்டதாக அவர் தனது வேதனையைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை பாராட்டிய திக்விஜய சிங்.. மறைமுக ஆதரவு கொடுத்த சசிதரூர்.. என்ன நடக்குது காங்கிரஸில்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos