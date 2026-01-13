பெற்றோரை கைவிட்டால் சம்பளத்தில் 15% கட்! அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் அதிரடி எச்சரிக்கை!

பெற்றோரை கவனிக்காமல் கைவிடும் அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிராக தெலங்கானா முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி மிகக் கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.
அரசு பணியில் இருந்துகொண்டு தங்களை பெற்றெடுத்தவர்களை முதியோர் இல்லங்களில் விடுவதோ அல்லது கவனிக்காமல் கைவிடுவதோ கண்டிக்கத்தக்கது என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய முதல்வர், "சொந்த பெற்றோரை மதிக்காதவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு எப்படி சேவை செய்வார்கள்? பெற்றோரை புறக்கணிக்கும் ஊழியர்களின் மாத ஊதியத்தில் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை பிடித்தம் செய்யப்படும். அந்த தொகை நேரடியாக பெற்றோரின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்," என்று அறிவித்துள்ளார்.
இதற்கான புதிய சட்டத்தை கொண்டு வர தலைமைச் செயலாளருக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். "உங்கள் ஊதியம் உங்கள் பெற்றோரின் கண்ணீரை துடைக்க உதவாது என்றால், நீங்கள் வகிக்கும் பதவியால் யாருக்கும் எந்தப் பயனும் இல்லை" என்ற அவரது கேள்வி அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.