முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!

Advertiesment
ஏவுகணை விபத்து

Mahendran

, ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (12:05 IST)
ராஜஸ்தானின் ஜெய்சல்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொக்ரான் துப்பாக்கி சூடு தளத்தில் நடைபெற்ற வழக்கமான பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது, ஏவப்பட்ட ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி இலக்கை விட்டு விலகி, வெளியே உள்ள கிராமம் ஒன்றின் அருகே விழுந்தது.
 
ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி, ஜெய்சல்மரின் லத்தி பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பதரியா கிராமத்திலிருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவில் விழுந்தது. இந்த விபத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட வெடிப்பு சத்தம் பல கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு கேட்டதால், அருகிலுள்ள கிராம மக்களிடையே பெரும் பீதி நிலவியது.
 
அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த சம்பவத்தில் எந்தவொரு உயிர்ச்சேதமோ அல்லது சொத்துகளுக்கு சேதமோ ஏற்படவில்லை. விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன், ராணுவம், விமானப்படை மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் சம்பவ இடத்தை உடனடியாக சுற்றி வளைத்தனர். ஏவுகணையின் பகுதி மீட்கப்பட்டு, மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. 
 
ராணுவ பயிற்சிகளின்போது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கூடுதல் கவனம் தேவை என்று இந்தச் சம்பவம் வலியுறுத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரே வீட்டில் 501 வாக்காளர்கள்.. ராகுல் காந்தி கூறிய குற்றச்சாடில் திடீர் ட்விஸ்ட்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos