நாற்காலி தானாகவே ஆடியது.. அணைக்கப்பட்டிருந்த மின்விசிறி சுழன்றது.. கொல்கத்தாவில் நிலநடுக்கம்: வீதிக்கு வந்த மக்கள்!

Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (15:32 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (15:34 IST)
'மகிழ்ச்சியின் நகரம்' என்று அழைக்கப்படும் கொல்கத்தா, இன்று ஏற்பட்ட ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.9 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கத்தால் நிலைகுலைந்து போனது.
வங்கதேசத்தில் மையம்கொண்ட இந்த நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் கொல்கத்தாவிலும் உணரப்பட்டதால், மக்கள் வீடுகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளை விட்டு வெளியேறி வீதிகளில் தஞ்சம் புகுந்தனர். குறிப்பாக, பழைய கட்டிடங்கள் நெருக்கமான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களிடையே பெரும் பீதி ஏற்பட்டது.
மத்திய அமைச்சர் சுகந்த மஜும்தார் ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றி கொண்டிருந்தபோது, நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் சிறிது நேரம் தனது உரையை நிறுத்தினார்.
சமூக வலைதளங்களில் பலரும் தங்கள் மொபைலுக்கு வந்த நிலநடுக்க எச்சரிக்கை செய்திகளை பகிர்ந்தனர். 63 வயது மூதாட்டி ஒருவர் கூறுகையில், தான் அமர்ந்திருந்த நாற்காலி தானாகவே ஆடியதாகவும், மின்விசிறி அணைக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் சுழன்றதாகவும் தெரிவித்தார்.
நிலநடுக்கம் சில வினாடிகளே நீடித்த போதிலும், பொருட்களின் அதிர்வு காரணமாக மக்கள் நீண்ட நேரம் அச்சத்தில் இருந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் சேதங்கள் ஏதும் இதுவரை அறிக்கை செய்யப்படவில்லை.