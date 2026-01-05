அசாம் மாநிலத்தில் திடீர் நிலநடுக்கம்.. அண்டை மாநிலங்களிலும் உணரப்பட்டதாக தகவல்..!

அசாம் மாநிலத்தின் மத்திய பகுதியில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட திடீர் நிலநடுக்கம் காரணமாக வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ரிக்டர் அளவில் 5.1 ஆகப் பதிவான இந்த நிலநடுக்கம், அசாமின் மோரிகான் மாவட்டத்தை மையமாக கொண்டு உருவானது. நிலநடுக்கத்தின் மையம் பூமிக்கு அடியில் சுமார் 50 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இருந்ததாக நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதிகாலை நேரத்தில் ஏற்பட்ட இந்த அதிர்வால் வீடுகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மக்கள் அச்சத்தில் வீதிக்கு ஓடி வந்தனர்.
இந்த நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் அசாமுடன் நின்றுவிடாமல், அண்டை மாநிலங்களான அருணாச்சலப் பிரதேசம், நாகலாந்து, மணிப்பூர் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது.
மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைக் குழுவினர் தொடர்ந்து நிலைமையை கண்காணித்து வருகின்றனர். மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும், வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் எனவும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.