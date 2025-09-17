இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை அமெரிக்கா நிறுத்தவில்லை: உண்மையை உளறிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்..!

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான போரை நிறுத்தியதில் அமெரிக்காவிற்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இஷாக் தார் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், போரை நிறுத்தியது நான் தான் என அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பலமுறை கூறியதை, முதல் முறையாகப் பாகிஸ்தானே மறுத்துள்ளது.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இஷாக் தார், “மே 11 அன்று அமெரிக்காவிலிருந்து போர் நிறுத்தம் குறித்த தகவல் எனக்கு வந்தது. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஒரு பொதுவான இடத்தில் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால், இது ஒரு இருதரப்பு பிரச்சினை என்று இந்தியா அமெரிக்காவிடம் தெரிவித்ததாக நாங்கள் அறிந்தோம். அதன் பிறகு, அமெரிக்கா இதில் தலையிடவில்லை” என்று கூறினார்.
இந்தியா, எந்தவொரு மூன்றாவது தரப்பின் தலையீட்டையும் திட்டவட்டமாக நிராகரிப்பது அதன் நிலைப்பாடு என்றும், இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பாகிஸ்தான் இப்போதும் தயாராக இருப்பதாகவும் இஷாக் தார் கூறினார்