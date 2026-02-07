முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை இந்துக்களை மிஞ்சுமா? ஒவைசி பதில்..!

Advertiesment
Owaisi

Siva

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (14:18 IST)
இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருவதாக எழுப்பப்படும் புகார்களுக்கு ஏஐஎம்ஐஎம் தலைவர் அசாதுதீன் ஒவைசி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். 
 
தெலுங்கானாவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை ஒருபோதும் இந்துக்களின் எண்ணிக்கையை மிஞ்சாது என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
 
உலக நாடுகள் பலவற்றில் முதியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் மட்டுமே 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் 40 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்களாக உள்ளனர் என பிரதமர் மோடி கூறியதை ஒவைசி சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், இந்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க மத்திய அரசு என்ன செய்தது? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
மேலும், ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் இந்துக்கள் மூன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் எனக் கூறுவதை விமர்சித்த ஒவைசி, "அதை அவரே செய்யவில்லை" என சாடினார். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சபாநாயகர் அப்பாவு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos