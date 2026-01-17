பெண்களிடம் தவறாக நடப்பது புனித பயணத்திற்கு சமம்.. சர்ச்சை பேச்சு பேசிய காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ..!

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் பாண்டர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ பூல் சிங் பரையா, பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து சாதி மற்றும் மத ரீதியாக வெளியிட்ட கருத்துக்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு ஊடகப் பேட்டியில் பேசிய அவர், எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் ஓபிசி சமூக பெண்கள் குறிவைக்கப்படுவதற்கு பின்னால் சில "சிதைந்த மத நம்பிக்கைகள்" இருப்பதாக கூறி சர்ச்சையை கிளப்பினார்.
ருத்ராயமல தந்திரம் போன்ற நூல்களை மேற்கோள் காட்டிப் பேசிய பரையா, குறிப்பிட்ட சமூக பெண்களிடம் தவறாக நடப்பது புனித பயணத்திற்கு சமமான பலனை தரும் என்று குற்றவாளிகள் நம்புவதாக கூறினார். மேலும், பெண்கள் "அழகு" அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுவதாகவும், அழகு இல்லாதபோதும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூக பெண்கள் வன்கொடுமை செய்யப்படுவதற்கு இந்த மத ரீதியான நம்பிக்கைகளே காரணம் என்றும் அவர் பேசியது கடும் கண்டனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. ஒரு வயதே ஆன குழந்தைக்கு நடக்கும் வன்கொடுமையை கூட அவர் இத்தகைய வக்கிரமான சித்தாந்தத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார்.
இந்தக் கருத்தை மபி காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிது பட்வாரி முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளார், "பாலியல் வன்கொடுமை ஒரு கொடூரமான குற்றம், அதை எதனுடனும் தொடர்புபடுத்த முடியாது" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரத்தில் பாஜக, இது காங்கிரஸின் தலித் விரோத மற்றும் பெண் விரோத மனநிலையை காட்டுகிறது என்று விமர்சித்துள்ளதுடன், பரையாவை கட்சியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
மனிதநேயமற்ற இந்த கருத்துக்கள் சமூக வலைதளங்களில் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்றன.