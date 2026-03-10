முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரதமர் இஸ்ரேல் சென்றிருந்தும், ட்ரம்ப் ஈரானை பற்றி எச்சரித்திருந்தும் இந்தியா ஏன் சுதாரிக்கவில்லை: எரிவாயு பற்றாக்குறை குறித்து சிவசேனா எம்பி

Advertiesment
எரிவாயு தட்டுப்பாடு
BY: Siva
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (14:00 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (14:01 IST)
google-news
மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர் சூழலால் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடும் தட்டுப்பாடு, தற்போது அரசியல் மோதலாக வெடித்துள்ளது. 
 
பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் உள்ள உணவகங்கள் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் மூடப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசு மீது கடும் தாக்குதலை தொடுத்துள்ளன.
 
மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் தவறான திட்டமிடலே இந்த நெருக்கடிக்கு காரணம் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரமோத் திவாரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற புதிய விதியையும், விலை உயர்வையும் எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன. 
 
போதிய இருப்பு இருப்பதாக அரசு கூறுவது பொதுமக்களை திசைதிருப்பும் செயல் என்று சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் ராம் கோபால் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார். 
சிவ சேனா எம்.பி பிரியங்கா சதுர்வேதி, "அமைதி காலத்தில் அனைத்தும் தயார் என்று கூறும் அரசு, போர் என்று வரும்போது கைவிடுகிறது" என்று சாடியுள்ளார். பிரதமர் இஸ்ரேல் சென்றிருந்தும், ட்ரம்ப் ஈரானை பற்றி எச்சரித்திருந்தும் இந்தியா ஏன் இந்த நெருக்கடிக்குத் தயாராக இல்லை என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு.. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் ஹாலிவுட் பாடல் ஒலித்ததா? சிபிஎஸ்இ விளக்கம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos