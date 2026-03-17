முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ChatGPT-ல் Adult Mode என புதிய அம்சம் வருகிறதா? OpenAI-ன் முக்கிய முடிவு

செயற்கை நுண்ணறிவு
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (11:18 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (11:21 IST)
OpenAI நிறுவனம் தனது ChatGPT-ல் அறிமுகப்படுத்தவிருந்த Adult Mode வசதியை தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்துள்ளது. தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த உள்நாட்டு விவாதங்களே இதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
 
முக்கியமாக, உளவியல் மற்றும் நரம்பியல் நிபுணர்கள் அடங்கிய ஆலோசனை குழு, AI-உடன் பாலியல் ரீதியான உரையாடல்களை அனுமதிப்பது சமூக மற்றும் மனநல ரீதியாக பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என எச்சரித்துள்ளது. இத்தகைய உரையாடல்கள் பயனர்களை தனிமையிலும், AI-ன் மீது அதிக உணர்ச்சிப்பூர்வமான பிணைப்பிலும் தள்ளக்கூடும் என்று அவர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.
 
குறிப்பாக, 18 வயதுக்குட்பட்ட பயனர்களை கண்டறியும் தொழில்நுட்பத்தில் 12% தவறுகள் நடப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது சிறுவர்கள் தவறான உள்ளடக்கங்களை அணுக வழிவகுக்கும் என்பதால், கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களை உருவாக்க OpenAI திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
மேலும், நிஜ உலக உறவுகளுக்கு பதிலாக AI-ஐ தேர்ந்தெடுக்கும் போக்கை இது ஊக்குவிக்கும் என்றும் ஊழியர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். தற்கொலை தொடர்பான சட்ட போராட்டங்களை OpenAI ஏற்கனவே சந்தித்து வரும் நிலையில், இந்த தாமதம் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூர் சம்பவம்!.. சிபிஐ அலுவலகத்தில் செந்தில் பாலாஜி!. விசாரணை துவங்கியது...

தொடர்புடைய செய்திகள்

