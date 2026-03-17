ChatGPT-ல் Adult Mode என புதிய அம்சம் வருகிறதா? OpenAI-ன் முக்கிய முடிவு

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (11:18 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (11:21 IST)
OpenAI நிறுவனம் தனது ChatGPT-ல் அறிமுகப்படுத்தவிருந்த Adult Mode வசதியை தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்துள்ளது. தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த உள்நாட்டு விவாதங்களே இதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
முக்கியமாக, உளவியல் மற்றும் நரம்பியல் நிபுணர்கள் அடங்கிய ஆலோசனை குழு, AI-உடன் பாலியல் ரீதியான உரையாடல்களை அனுமதிப்பது சமூக மற்றும் மனநல ரீதியாக பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என எச்சரித்துள்ளது. இத்தகைய உரையாடல்கள் பயனர்களை தனிமையிலும், AI-ன் மீது அதிக உணர்ச்சிப்பூர்வமான பிணைப்பிலும் தள்ளக்கூடும் என்று அவர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.
குறிப்பாக, 18 வயதுக்குட்பட்ட பயனர்களை கண்டறியும் தொழில்நுட்பத்தில் 12% தவறுகள் நடப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது சிறுவர்கள் தவறான உள்ளடக்கங்களை அணுக வழிவகுக்கும் என்பதால், கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களை உருவாக்க OpenAI திட்டமிட்டுள்ளது.
மேலும், நிஜ உலக உறவுகளுக்கு பதிலாக AI-ஐ தேர்ந்தெடுக்கும் போக்கை இது ஊக்குவிக்கும் என்றும் ஊழியர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். தற்கொலை தொடர்பான சட்ட போராட்டங்களை OpenAI ஏற்கனவே சந்தித்து வரும் நிலையில், இந்த தாமதம் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.