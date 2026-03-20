மீண்டும் கட்டணத்தை உயர்த்தியது Zomato.. ஆன்லைன் உணவு பிரியர்களுக்கு பேரிடி..!

Swiggy Zomato
BY: Siva
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (16:15 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (16:03 IST)
ஆன்லைன் உணவு விநியோக தளமான Zomato, தனது ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் வசூலிக்கப்படும் பிளாட்பார்ம் கட்டணத்தை ரூ. 2.40 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த அதிரடி மாற்றத்தை நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே எரிபொருள் விலை உயர்வால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த கூடுதல் கட்டணம் ஆன்லைன் உணவு பிரியர்களுக்கு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக, மேற்கு ஆசிய போர்ச்சூழலால் பல நகரங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் வேளையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
உணவு பொருட்களின் விலை உயர்வுடன் சேர்த்து, இந்த சேவைக்கட்டண உயர்வும் சேர்வதால் ஒட்டுமொத்த பில் தொகை கணிசமாக உயரும். உணவு டெலிவரி செய்யும் மற்ற நிறுவனங்களும் இத்தகைய உயர்வை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது. 
 
செயல்பாட்டு செலவுகளை ஈடுகட்ட இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிந்தாலும், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இதனால் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாவார்கள். ஜொமேட்டோ கோல்டு உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த மாற்றம் பொருந்துமா என்பது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
 
