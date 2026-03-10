முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தூதர்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (08:30 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (08:13 IST)
ஈரான்-இஸ்ரேல் இடையிலான போரில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எந்த பக்கமும் சாய விரும்பவில்லை என்றும், தனது மண்ணை எவர் ஒருவரும் தாக்குதலுக்காக பயன்படுத்த அனுமதிக்காது என்றும் இந்தியாவிற்கான அமீரகத் தூதர் ஹுசைன் ஹசன் மிர்சா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்யும் நிலையில் அமீரகம் இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
குறிப்பாக, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உலகளாவிய நற்பெயர் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர உதவும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். "பிரதமர் மோடி ஈராக் மற்றும் இஸ்ரேல் தலைவர்களுக்கு விடுக்கும் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு, இந்த நீண்டகால போரை உடனடியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் வல்லமை கொண்டது" என்று மிர்சா புகழாரம் சூட்டினார். இரு தரப்பு 'போர் வீரர்களிடமும்' மோடிக்கு இருக்கும் மரியாதை, அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு பெரும் பலமாக அமையும் என்றார்.
 
அயதுல்லா அலி காமேனியின் மறைவுக்கு பிறகு, புதிய உச்ச தலைவராக மொஜ்தாபா காமேனி பொறுப்பேற்ற நிலையிலும் போர் குறையவில்லை. இஸ்ரேல் மத்திய ஈரான் மற்றும் பெய்ரூட்டில் புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது. இந்த போரில் இதுவரை 1,332 பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக ஈரான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
