பிரீமியம் ரக பெட்ரோல் விலை ரூ.2 உயர்வு.. அடுத்தது நார்மல் பெட்ரோல், டீசல் உயர்வா?

Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:51 IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:52 IST)
இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பிரீமியம் ரக பெட்ரோல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 2 முதல் ரூ. 2.3 வரை உயர்த்தியுள்ளன.
இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்த விலை உயர்வு, ஹெச்பிசிஎல் நிறுவனத்தின் 'பவர்' மற்றும் ஐஓசிஎல் நிறுவனத்தின் 'XP95' போன்ற பிராண்டட் எரிபொருட்களை பாதிக்கும்.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் 110 டாலரைத் தாண்டியதுமே இந்த உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
அதே சமயம், சாதாரண ரக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்பது பொதுமக்களுக்கு சற்று நிம்மதியளிக்கும் செய்தியாகும்.
ஹார்முஸ் நீர்ச்சந்தியில் கப்பல் போக்குவரத்தை பாதுகாக்க ஐரோப்பிய நாடுகளும் ஜப்பானும் எடுத்து வரும் முயற்சிகளால் கச்சா எண்ணெய் விலை சற்றே குறைந்திருந்தாலும், தொடர்ந்து 100 டாலருக்கு மேல் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்த சூழல் நீடித்தால், வரும் நாட்களில் சாதாரண பெட்ரோல் விலையும் உயரக்கூடும் என டீலர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். பிரீமியம் பெட்ரோல் பொதுவாக உயர்தர எஞ்சின் செயல்பாடு மற்றும் மைலேஜிற்காக பயன்படுத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.