முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காதலை ஏற்க மறுத்த பெண் விபத்தில் பலி.. விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்..!

Advertiesment
நொய்டா கொலை

Siva

, வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (12:30 IST)
உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில், காதலை ஏற்க மறுத்த இளம்பெண்ணை கொலை செய்துவிட்டு, அதனை விபத்து போல சித்தரிக்க முயன்ற இளைஞரின் கொடூர செயல் அம்பலமாகியுள்ளது.
 
கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, தீபா என்ற இளம்பெண் கார் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், தீபாவும் அதே பகுதியில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் இளைஞர் ஒருவரும் அறிமுகமாகியுள்ளனர். அந்த இளைஞர் தீபாவை ஒருதலைப்பட்சமாக காதலித்து வந்த நிலையில், தீபா அவரது காதலை ஏற்க மறுத்து திட்டவட்டமாக பதில் அளித்துள்ளார்.
 
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர், தீபாவின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்துள்ளார். பின்னர், இந்த கொலையை மறைப்பதற்காக திட்டமிட்டு, தீபாவின் உடலை ஒரு காரின் சக்கரத்தின் அடியில் போட்டு விபத்து போல சித்தரித்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார். 
 
போலீசாரின் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில் உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்ததையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த அந்த இளைஞர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஒருதலை காதலால் இளம்பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட இச்சம்பவம் நொய்டா பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பணி நிரந்தரம் ஆகும் என காத்திருந்த ஆசிரியர் தற்கொலை.. திமுக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos