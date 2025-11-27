முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முஸ்லீம் எம்பி இருந்தால் தானே அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க முடியும்: பாஜக எம்பி சர்ச்சை கருத்து..!

Advertiesment
ராஜீவ் சந்திரசேகர்

Siva

, வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (12:01 IST)
கேரள பாஜக மாநிலத் தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ராஜீவ் சந்திரசேகர், கோழிக்கோட்டில் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசும்போது, முஸ்லிம்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்காததால்தான் மத்திய அமைச்சரவையில் அவர்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று கூறியது அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"முஸ்லிம்கள் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கவில்லை என்றால், மத்திய அமைச்சரவையில் அமைச்சர்கள் இல்லாமல் போவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? சமுதாயத்தை சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் இல்லாததால் அமைச்சர்கள் இல்லை," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், முஸ்லிம்கள் தொடர்ந்து காங்கிரஸுக்கு வாக்களிப்பதால் ஏதேனும் பலன் உண்டா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார். முஸ்லிம் எம்.பி.க்கள் இல்லாமல் அமைச்சர்களை நியமிக்க முடியாது என்ற தனது நிலைப்பாட்டை அவர் உறுதியாக தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆதார் இருந்தால் ஒருவரை வாக்காளராக சேர்க்க வேண்டுமா? சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos