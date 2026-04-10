ராஜ்யசபா எம்பியாக நிதிஷ்குமார் பதவியேற்பு.. லாலு பிரசாத் யாதவ் சாதனையை சமன் செய்தார்..!

Nitish Kumar
BY: Siva
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (13:10 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (13:11 IST)
பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இன்று  மாநிலங்களவை  உறுப்பினராக பதவியேற்பதன் மூலம், இந்திய அரசியலில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம், ஆர்ஜேடி தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் ஒரு முக்கிய சாதனையை அவர் சமன் செய்கிறார்.
 
லாலு பிரசாத் யாதவ் மற்றும் மறைந்த பாஜக தலைவர் சுஷில் குமார் மோடி ஆகியோரை தொடர்ந்து, பீகார் சட்டமன்றத்தின் நான்கு அவைகளிலும் அதாவது சட்டமன்றம், சட்ட மேலவை, மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகியவைகளில் உறுப்பினராக இருந்த பெருமை இப்போது நிதிஷ் குமாருக்கும் கிடைத்துள்ளது. இது அவரது நீண்ட கால விருப்பங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இருப்பினும், ஆறு பிரதமர்களுடன் அமைச்சராக பணியாற்றிய மறைந்த ராம் விலாஸ் பாஸ்வானின் சாதனையை முறியடிப்பது நிதிஷ் குமாருக்கு சவாலான ஒன்றாகவே இருக்கும். 
 
ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் வி.பி. சிங் முதல் நரேந்திர மோடி வரை ஆறு வெவ்வேறு பிரதமர்களின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றவர். நிதிஷ் குமார் இதுவரை வி.பி. சிங் மற்றும் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஆகியோரின் கீழ் மத்திய அமைச்சராக பணியாற்றியுள்ளார். தற்போது மோடி அரசாங்கத்தில் அவருக்கு ஏதேனும் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டால், மூன்று பிரதமர்களுடன் பணியாற்றியவர்கள் பட்டியலில் அவர் இணைவார். 
 
பீகார் அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிதிஷ் குமார், இந்த புதிய பதவியின் மூலம் தேசிய அரசியலிலும் தனது பிடியை வலுப்படுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

