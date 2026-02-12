ராகுல் காந்தி லோக்சபாவில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறாரா? பரபரப்பு தகவல்..!

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியை லோக்சபாவில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ நடவடிக்கையை பாஜக எம்.பி. நிஷிகாந்த் துபே தொடங்கியுள்ளார்.
முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஜெனரல் எம்.எம். நரவணேவின் வெளியிடப்படாத புத்தகத்தை ராகுல் காந்தி கையாண்ட விதம் மற்றும் எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி மீது அவர் சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ராகுல் காந்திக்கு வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், தேசத்தை சிதைக்க அவருக்கு எங்கிருந்து நிதி கிடைக்கிறது என்றும் துபே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ஏற்கனவே 2023-ல் அவதூறு வழக்கில் ராகுல் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய அரசியல் விமர்சகர்கள், தற்போது அமைச்சர் பூரி மீதான குற்றச்சாட்டுகளும் அவதூறு வழக்காக மாற வாய்ப்புள்ளதாக கருதுகின்றனர்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் எம்.பி. ரேணுகா சவுத்ரி, அமைச்சர் பதவிக்காகவே துபே இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாக விமர்சித்துள்ளார். இதற்கிடையில், நரவணேவின் புத்தகம் கசிந்தது தொடர்பாக பென்குயின் பதிப்பக குழுவிடம் டெல்லி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.