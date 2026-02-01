முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பட்ஜெட் 2026: வருமான வரி!.. நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு...

budget 2026

BALA

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (14:29 IST)
2026 வருடத்திற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று வெளியிட்டார். பொதுமக்கள் பலரும் எதிர்பார்த்தது தனிநபர் வருமான வரி தொடர்பான பட்ஜெட்தான். நல்லவேளையாக தனிநபர் வருமான வரிவிலக்கு உச்சவரம்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என அறிவித்து நிம்மதி கொடுத்தார் நிர்மலா சீதாராமன்..

அதேநேரம் வருமான வரி தொடர்பாக பல முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்
.
ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம் அமலுக்கு வருகிறது.. அதன்படி திருத்தப்பட்ட வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய டிசம்பர் மாதம் முதல் மார்ச் மாதம் வரை காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

வருமான வரி தாக்கல் செய்யும்பொழுது பொய் கணக்கு காட்டினாலும், தவறான ஆவணங்களை வழங்கினாலும் 100 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும்..

வருமான வரி தாக்கல் செய்வது தொடர்பாக செய்யப்படும் சின்ன குற்றங்களுக்கு கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்யப்படாது.

மோட்டார் வாகன விபத்துகளுக்காக கொடுக்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகைகளுக்கு வருமான வரியில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படும்..

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான அசையா சொத்து வரி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் தெரிவித்தார்...

