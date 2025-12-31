முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நாளை புத்தாண்டு.. இன்று ஸ்டிரைக் செய்யும் ஸோமாட்டோ, ஸ்விக்கி, பிளிங்கிட் , ஜெப்டோ ஊழியர்கள்..!

டெலிவரி ஊழியர்கள் போராட்டம்

Siva

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (12:00 IST)
புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்காக ஆன்லைனில் உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஆர்டர் செய்ய வாடிக்கையாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் இன்று  இந்தியா முழுவதும் உள்ள டெலிவரி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதால், டெலிவரி சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
 
ஸோமாட்டோ, ஸ்விக்கி, பிளிங்கிட் , ஜெப்டோ மற்றும் அமேசான் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களின் டெலிவரி ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கின்றனர். குறைந்த வருமானம், பணி பாதுகாப்பு இல்லாமை, மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் 'அதிவேக டெலிவரி' இலக்குகள் ஆகியவற்றை எதிர்த்து இந்த வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பெங்களூரு, டெல்லி, ஹைதராபாத் மற்றும் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இந்த தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் புத்தாண்டு நள்ளிரவு விருந்து மற்றும் கடைசி நேர தேவைக்கான ஆர்டர்கள் தாமதமாகலாம் அல்லது ரத்து செய்யப்படலாம். 
 
Edited by Siva

