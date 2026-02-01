இன்று முதல் சிகரெட்டுக்கள் விலை உயர்வு.. ஒரு சிகரெட் 5 ரூபாய்க்கும் மேல் உயர்வா?

மத்திய அரசு புகையிலை பொருட்கள் மீதான கூடுதல் கலால் வரி மற்றும் பான் மசாலாவுக்கான சுகாதார செஸ் வரியை உயர்த்தியதை தொடர்ந்து, இன்று முதல் நாடு முழுவதும் சிகரெட்டுகளின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி விகிதத்திற்கு மேல் இந்த கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், புகையிலை பிரியர்களுக்கு இது பெரும் சுமையாக மாறியுள்ளது.
புதிய விலை பட்டியலின்படி, 75 மி.மீ நீளம் கொண்ட சிகரெட்டுகளின் விலை 5 ரூபாய் 40 காசுகள் வரை அதிகரித்துள்ளது. பில்டர் இல்லாத சிறிய ரக சிகரெட்டுகள் 2 ரூபாய் 5 காசுகளும், பில்டர் பொருத்தப்பட்ட அதே ரக சிகரெட்டுகள் 2 ரூபாய் 10 காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன.
நடுத்தர அளவிலான சிகரெட்டுகளுக்கு 3.60 முதல் 4 ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பிரீமியம் ரக சிகரெட்டுகளின் விலை அதிகபட்சமாக 8 ரூபாய் 50 காசுகள் வரை உயரக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரசின் இந்த வரி உயர்வு ஆரோக்கியத்தை முன்னிறுத்தியும், வருவாயைப் பெருக்கவும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.