வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு: தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!

நாளை வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களுக்காக புதிய கட்டுப்பாடுகளை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் விதித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, கோவிலில் தரிசனம் செய்ய முன்கூட்டியே பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டிய மூன்று நாட்களுக்கு இலவச தரிசனம் செய்ய விரும்புபவர்களும் கட்டாயம் முன்கூட்டியே பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு திருப்பதி கோவிலில் புகழ்பெற்ற 'சொர்க்கவாசல்' திறக்கப்படுகிறது. நாளை தொடங்கி ஜனவரி 8-ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 10 நாட்களுக்கு இந்தச் சொர்க்கவாசல் திறந்திருக்கும்.
பக்தர்கள் நெரிசலின்றி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்யவே இந்த நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, சொர்க்கவாசல் வழியாக சென்று ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்கள், தேவஸ்தானத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி உரிய முறையில் முன்பதிவு செய்திருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த 10 நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பாதுகாப்புப் பணிகளும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.