முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு: தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
திருப்பதி சொர்க்கவாசல்

Siva

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (09:55 IST)
நாளை வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களுக்காக புதிய கட்டுப்பாடுகளை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் விதித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, கோவிலில் தரிசனம் செய்ய முன்கூட்டியே பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
குறிப்பாக, வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டிய மூன்று நாட்களுக்கு இலவச தரிசனம் செய்ய விரும்புபவர்களும் கட்டாயம் முன்கூட்டியே பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு திருப்பதி கோவிலில் புகழ்பெற்ற 'சொர்க்கவாசல்' திறக்கப்படுகிறது. நாளை தொடங்கி ஜனவரி 8-ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 10 நாட்களுக்கு இந்தச் சொர்க்கவாசல் திறந்திருக்கும்.
 
பக்தர்கள் நெரிசலின்றி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்யவே இந்த நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, சொர்க்கவாசல் வழியாக சென்று ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்கள், தேவஸ்தானத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி உரிய முறையில் முன்பதிவு செய்திருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த 10 நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பாதுகாப்புப் பணிகளும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜனவரி 1 முதல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. புதிய அட்டவணை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos