பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகளை இப்போது கூட மாற்ற முடியுமா? ரிசர்வ் வங்கி சொல்வது என்ன?

Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (15:50 IST)
Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (15:51 IST)
பழைய 500 மற்றும் 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற இந்திய ரிசர்வ் வங்கி புதிய விதிகளை வெளியிட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு செய்தி வேகமாக பரவி வருகிறது.
2016-ம் ஆண்டு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் போது செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்ட இந்த நோட்டுகளை மாற்ற மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த பதிவுகள் கூறுகின்றன.
இருப்பினும், இந்த செய்தி முற்றிலும் தவறானது மற்றும் வதந்தி என்று PIB Fact Check தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி இது போன்ற எந்த ஒரு புதிய அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. 2016 நவம்பர் 8-ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அந்த நோட்டுகளை மாற்ற ஏற்கனவே அவகாசம் வழங்கப்பட்டு முடிந்துவிட்டது.
தற்போது பரவி வரும் செய்திகள் போலியானவை என்றும், பொதுமக்கள் இது போன்ற தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நிதி தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை மட்டுமே அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கையில் இருக்கும் பழைய செல்லாத நோட்டுகளை மாற்ற இப்போது எந்த விதியும் நடைமுறையில் இல்லை என்பதே உண்மை.