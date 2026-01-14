முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
11ஆம் வகுப்புக்கு நுழைவுத்தேர்வா? சென்னை, மதுரை ஐஐடி குழுவுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை..!

exam

Siva

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (08:35 IST)
மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக தனியார் பயிற்சி மையங்களை அதிகம் சார்ந்திருப்பதை தவிர்க்க, மத்திய அரசு புதிய கல்வி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக மத்திய உயர்கல்வித் துறைச் செயலாளர் வினீத் ஜோஷி தலைமையில் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவானது, 11ஆம் வகுப்பிலேயே முக்கிய நுழைவு தேர்வுகளை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து விரிவாக ஆராய்ந்து வருகிறது.
 
தற்போதுள்ள சூழலில், மாணவர்கள் 12-ஆம் வகுப்பு பாடங்களைவிட நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து தனியார் பயிற்சி மையங்களை நாடுகின்றனர். இதனை மாற்றியமைக்க, 11-ஆம் வகுப்பு பாடங்களை அடிப்படையாக கொண்டு முன்கூட்டியே நுழைவுத் தேர்வுகளை நடத்துவது அல்லது அந்த வகுப்பிற்கான தேர்வுகளை கொள்குறி வினா முறையில் அமைப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்படுகிறது.
 
மேலும், 'பெயரளவுக்குச் செயல்படும் பள்ளிகள்' கலாச்சாரத்தை கட்டுப்படுத்தவும், 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்களுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கவும் பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 
ஐஐடி சென்னை, என்ஐடி திருச்சி போன்ற முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் இடம்பெற்றுள்ள இக்குழு, பள்ளி கல்வியிலேயே போட்டி தேர்வுகளுக்கான திறனை மேம்படுத்த தேவையான தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து வருகிறது.
 
