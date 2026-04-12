முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

செம ஸ்பீடா சைக்கிள் ஓட்டிய விஜய்!.. ஓடமுடியாமல் நின்ன போலீஸ்!.. இதெல்லாம் தப்பு புரோ!..

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (18:26 IST) Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (18:31 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று கன்னியாகுமரியில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக சென்றார். அங்கு தவெக சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பொதுக்கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் கன்னியாகுமரியில் பல பகுதிகளிலும் பைபாஸ் சாலையில் அவர் ரோட் ஷோ நடத்தினார். அப்போது சைக்கிளில் அவர் சில தூரங்கள் சென்று மக்களிடம் வாக்குகளை சேகரித்தார்..

அதுவும் பல இடங்களில் பிரச்சார வாகனத்தை நிறுத்தி அவர் சைக்கிளில் சென்றார். அப்போது அவரை அருகில் காண பல ரசிகர்களும் ஓடி வந்தார்கள்.. கூட்டம் அதிகமானதை தொடர்ந்து சைக்கிளை விட்டு விட்டு அவர் மீண்டும் பிரசார வாகனத்திற்கு சென்றார்.

விஜய் பைபாஸ் சாலையில் சைக்கிளை வேகமாக ஓட்டும் வீடியோவை சிலர் பகிர்ந்து ‘விஜய்க்கு தற்போது மத்திய அரசின் Y பிரிவு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. விஜய் தனியாக இவ்வளவு வேகமாக சைக்கிளை ஓட்டி செல்கிறார்.. எனவே, அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் போலீஸ் அதிகாரிகள் அவரின் பின்னால் ஓடி வருகிறார்கள்.. ஒரு கட்டத்தில் அவர்களாலும் ஓட முடியவில்லை.

விஜய் இப்படி செய்தால் அவருக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும்? அவருக்கு ஏதேனும் நடந்தால் யார் பொறுப்பு? விஜய் இப்படி செய்தது தவறு என’ கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.




