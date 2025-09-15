முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முன்னாள் பிரதமர் நேரு வாழ்ந்த பங்களா விற்பனை: விலை ரூ. 1,100 கோடி..!

நேரு

Mahendran

, திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (11:59 IST)
இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவாஹர்லால் நேரு சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வசித்த பிரமாண்டமான பங்களா ஒன்று, ரூ. 1,100 கோடிக்கு விற்பனையாகவுள்ளது. இது இந்தியாவின் வரலாற்றிலேயே மிக அதிக விலைக்குப் பதிவு செய்யப்படும் குடியிருப்புச் சொத்துப் பரிவர்த்தனையாகக் கருதப்படுகிறது.
 
பங்களாவின் சிறப்பு அம்சங்கள்:
 
தில்லியில் உள்ள 'லுட்யன்ஸ்' பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்தப் பங்களா, 3.7 ஏக்கர் பரப்பளவைக் கொண்டது. இந்த பங்களா, பரந்து விரிந்த புல்வெளிகள், பிரமாண்டமான தாழ்வாரங்கள், மற்றும் தேக்கு மரத்தால் ஆன தூண்களைக் கொண்டுள்ளது. ஏறத்தாழ 24,000 சதுர அடி பரப்பளவில் மூன்று தளங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ள இந்தப் பங்களாவை, பிரபல மென்பான நிறுவனத்தின் அதிபர் ஒருவர் வாங்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
வரலாற்று முக்கியத்துவம்:
 
இந்த பங்களா, பிரிட்டிஷ் கட்டிடக் கலைஞர் எட்வின் ட்யன்ஸ் அவர்களால் 1912 முதல் 1930-க்குள் வடிவமைக்கப்பட்டது. சுதந்திரத்திற்கு முன் 'யார்க் சாலை' என்று அழைக்கப்பட்ட இந்தப் பகுதியில், நேரு இந்தப் பங்களாவில் வசித்து வந்தார். 1948-ல் அவர் தீன் மூர்த்தி ஹவுஸ் பங்களாவிற்கு மாறிய பிறகு, இந்த யார்க் சாலைக்கு மோதிலால் நேரு மார்க் எனப் பெயரிடப்பட்டது. இந்த வீடு சுதந்திர இந்தியாவின் ஆரம்பகால வரலாற்று நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு சாட்சியாக இருந்துள்ளது.
 
இந்த விற்பனை, கடந்த காலங்களில் நடந்த சில விலையுயர்ந்த சொத்து விற்பனைகளை விஞ்சி, ஒரு புதிய சாதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, மும்பையில் லீனா காந்தி திவாரி ரூ. 703 கோடிக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாங்கியதும், கௌதம் அதானி ரூ. 400 கோடிக்கு ஒரு பங்களாவை வாங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கவை. இந்த விற்பனை, இந்திய ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

