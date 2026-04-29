தமிழ்நாட்டை விட அதிகம்.. 5 மணிக்கே 90% வாக்குப்பதிவு.. மே.வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றமா?

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:10 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:11 IST)
மேற்குவங்கத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கான இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று நிறைவடைந்த நிலையில், முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் பாஜக இடையே மிக கடுமையான மோதல் நிலவுகிறது.
திரிணாமுல் காங்கிரஸின் கோட்டைகளை பாஜக தகர்க்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், மம்தா பானர்ஜி கடும் பதற்றத்தில் இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
இன்று மாலை 5 மணி நிலவரப்படி மேற்கு வங்கத்தில் 90% வாக்குகள் பதிவாகி இருப்பதாகவும், 6 மணிக்கு 93 முதல் 95 சதவீத வாக்குகள் பதிவாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதிக வாக்குகள் ஆட்சி மீதான அதிருப்தியில் தான் பதிவாகும் என்று கூறப்படும் நிலையில் இன்னும் சில நிமிடங்களில் வெளியாகும் எக்சிட்போல் முடிவுகள் இதனை உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.