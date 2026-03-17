மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள்: என்.டி.ஏ கூட்டணி 37ல் 22 இடங்களில் வெற்றி

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (14:50 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (14:46 IST)
நேற்று நடைபெற்ற 37 இடங்களுக்கான மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 22 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, நாடாளுமன்ற மேலவையில் தனது பலத்தை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. 
 
தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, பீகார் உள்ளிட்ட 10 மாநிலங்களில் காலியான இடங்களுக்கு இந்த தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. மொத்தமுள்ள 37 இடங்களில், 26 வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர். மீதமுள்ள 11 இடங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. 
 
பீகாரில் உள்ள 5 இடங்களையும் என்.டி.ஏ கைப்பற்றியது. ஒடிசாவில் பாஜ 2 இடங்களிலும், பிஜேடி ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றன. தமிழ்நாட்டில் அதிமுக மற்றும் பாமக தலா ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ளன. திமுக கூட்டணி 3 இடங்களை வென்றுள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் பாஜ கூட்டணி 6 இடங்களைக் கைப்பற்றி முன்னிலை வகிக்கிறது. 
 
இந்த வெற்றியின் மூலம், முக்கிய சட்ட மசோதாக்களை நிறைவேற்றுவதில் மத்திய அரசுக்கு கூடுதல் பலம் கிடைத்துள்ளது. காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் சில மாநிலங்களில் தலா ஒரு இடங்களை பெற்றுள்ளன.
 
