முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பாஜகவில் இணைந்த 7 ஆம் ஆத்மி எம்பிக்கள்: மாநிலங்களவையில் 3ல் 2 பங்கை நெருங்கும் என்டிஏ..!

Rajya sabha
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (15:33 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (15:31 IST)
மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த ஏழு முக்கிய எம்பிக்கள் பாஜகவில் முறைப்படி இணைந்துள்ளதால், நாடாளுமன்ற அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ராகவ் சதா, ஸ்வாதி மாலிவால், ஹர்பஜன் சிங் உள்ளிட்ட 7 எம்பிக்களின் இணைப்பிற்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
 
இதன் மூலம் மாநிலங்களவையில் பாஜகவின் பலம் 113-ஆக உயர்ந்துள்ளது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் மொத்த பலம் தற்போது 148-ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மொத்த எம்பிக்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் பாஜகவுடன் இணைந்துள்ளதால், கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் அவர்களின் பதவிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. ஊழல் மற்றும் சுயநலவாதிகளின் கைகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சி சிக்கியுள்ளதால் அதிலிருந்து விலகியதாக ராகவ் சதா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இந்த இணைப்பை வரவேற்றுள்ளதோடு, 'துக்டே துக்டே' இண்டி கூட்டணிக்கு இது ஒரு முடிவுரை என்று விமர்சித்துள்ளார். இந்த ஆண்டு இறுதியில் 30 இடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், மேலும் சில இடங்களை வெல்வதன் மூலம் மாநிலங்களவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையான 163 இடங்களை எட்ட என்டிஏ கூட்டணி நெருங்கி வருகிறது. இது முக்கிய அரசியல் சாசன திருத்தங்களை மேற்கொள்ள மத்திய அரசுக்கு வழிவகுக்கும்.
 
Edited by Siva

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

