Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






3 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ, 1 ஆர்ஜேடி எம்.எல்.ஏ மிஸ்ஸிங்.. பீகார் ராஜ்யசபா தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றது எப்படி?

Advertiesment
பீகார் அரசியல்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:44 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:47 IST)
google-news
பீகாரில் காலியாக இருந்த ஐந்தாவது மாநிலங்களவை தொகுதிக்கான தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றது மகாபந்தன் கூட்டணியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே நிலவிய குழப்பத்தால் இந்த தோல்வி நேரிட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சுரேந்திர பிரசாத் குஷ்வாஹா, மனோஜ் பிஸ்வாஸ், மனோகர் பிரசாத் சிங் மற்றும் ஆர்ஜேடியின் பைசல் ரஹ்மான் ஆகிய 4 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வாக்களிக்க வராததே என்டிஏ வேட்பாளர் உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்தது.
 
இந்த தோல்வியால் அதிருப்தியடைந்துள்ள ஆர்ஜேடி தலைவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு சரியில்லை என குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ஆனால், தேஜஸ்வி யாதவ் பேசுகையில், ஆளுங்கட்சி தரப்பில் எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு ஆசைவார்த்தைகள் கூறப்பட்டதாக புகார் தெரிவித்துள்ளார். 
 
குறிப்பாக, பைசல் ரஹ்மான் தனது தாயாரின் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி டெல்லி சென்றது அரசியல் வட்டாரத்தில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2025 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற இந்த கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள இந்த விரிசல், வரும் காலங்களில் பீகார் அரசியலில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos