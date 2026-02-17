ராகுல் காந்தி அந்த பதவிக்கே லாயக்கற்றவர்: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மனைவி கடும் தாக்கு..!

காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் பஞ்சாப் அமைச்சரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சித்துவின் மனைவியுமான நவஜோத் கவுர் சித்து, ராகுல் காந்தியின் தலைமை பண்பை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
ராகுல் காந்தி பேசுவதற்கும் செய்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். "பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஊழலில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை தெரிவிக்க ராகுலை சந்திக்க கடந்த எட்டு மாதங்களாக முயன்றும், அவர் நேரம் ஒதுக்கவில்லை" என்று அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
கட்சியின் கீழ்மட்டத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாத ராகுல் காந்தி, அந்த பதவிக்கு தகுதியற்றவர் என்று சித்து விமர்சித்தார். தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட துணை முதல்வர் பதவி உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகள் எதையும் ராகுல் நிறைவேற்றவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
அதேவேளையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பாராட்டிய அவர், மோடி மிகவும் ஆன்மீகவாதி என்றும் அது அவரது ஆளுமையில் வெளிப்படுகிறது என்றும் குறிப்பிட்டார். நேர்மையானவர்களுக்கு ராகுல் காந்தியிடம் இடமில்லை என்றும், ஊழல்வாதிகளையே அவர் அருகில் வைத்திருப்பதாகவும் சித்து பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.