முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரூ.70,000 கோடி வர்த்தகத்தை மறைத்து வரி மோசடி.. பிரியாணி கடைகளின் டூப்ளிகேட் பில் சாப்ட்வேர் கண்டுபிடிப்பு..!

Advertiesment
Beef Biriyani
BY: Siva
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (12:23 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (12:24 IST)
google-news
இந்திய உணவகத்துறையில் அரங்கேறியுள்ள பிரம்மாண்ட வரி ஏய்ப்பு மோசடியை கண்டறிய, வருமான வரித்துறை நாடு தழுவிய சோதனையை தொடங்கியுள்ளது. 
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஒரு பிரபல உணவகத்தில் சுமார் ரூ.70,000 கோடி மதிப்பிலான வர்த்தகம் மறைக்கப்பட்டதை கண்டுபிடித்ததை தொடர்ந்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
விசாரணையில், உணவகங்கள் தங்களின் உண்மையான விற்பனையை குறைத்து காட்ட பிரத்யேக மென்பொருள்களை பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உணவகங்கள் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக, 2019-20 நிதியாண்டு முதல் பணப்பரிமாற்ற ரசீதுகளை திட்டமிட்டு நீக்கியும், மொத்த விற்பனையில் 25 சதவீதம் வரை மறைத்தும் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளனர்.
 
சுமார் 60 டெராபைட் தரவுகளை ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி 1.77 லட்சம் உணவகங்களின் ஐடிக்களை சோதித்தனர். ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவில் மட்டும் வெறும் 40 உணவகங்களை ஆய்வு செய்ததில் ரூ.400 கோடி வரி ஏய்ப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
 
சென்னை, பெங்களூரு மற்றும் மும்பை போன்ற நகரங்களில் உள்ள பிரியாணி விற்பனை சங்கிலி தொடர் உணவகங்கள் இப்போது தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளன. அரிசி மற்றும் இறைச்சி வாங்கிய அளவிற்கும், காட்டப்பட்ட விற்பனைக்கும் இடையே உள்ள பெரும் முரண்பாடுகளே இந்த மோசடியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளன.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஓட்டு போடமாட்டாங்க!.. சாணக்யனா மாறணும்!.. விஜய்க்கு பவன் கல்யாண் சொன்ன அட்வைஸ்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos