நம்மகிட்ட 53 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் இருக்கு!.. மோடி தகவல்..

Advertiesment
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (17:38 IST) Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (17:41 IST)
இந்தியா கடந்த சில நாட்களாகவே எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக. பல மாநிலங்களிலும் பெட்ரோல் பங்க் மூடப்பட்டிருக்கிறது. பல இடங்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் ஹோட்டலுக்கு பயன்படுத்தும் வணிக சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை.. தமிழகத்திலும் கூட மாவட்டங்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. திறக்கப்பட்டிருக்கும் ஹோட்டல்களிலும் உணவின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. அதன் காரணமாக ஈரானும் வளைகுடா நாடுகளின் மீது தாக்குதலை நடத்தியது. குறிப்பாக பல எண்ணை கிணறுகள் தாக்கப்பட்டது. ஒருபக்கம் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டதால் கச்சா எண்ணெயை கப்பல் மூலம் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை..

எனவே இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. கச்சா எண்ணெய் அடிப்படையாக வைத்து தான் கச்சா எண்ணெயை கொண்டு தான் சமையல் எரிவாயு போன்ற எரிபொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவிடம் 53 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு உள்ளது. முன்னதாக 27 நாடுகளில் இருந்து நாம் எரிபொருளை இறக்குமதி செய்து வந்தோம்.. ஆனால் தற்போது 41 நாடுகளிலிருந்து எரிபொருள் இறக்குமதி செய்கிறோம்’ என பிரதமர் மோடி கூறியிருக்கிறார்.

