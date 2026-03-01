மைசூர் சில்க் உற்பத்தியாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்: முதலமைச்சர் சித்தராமைய்யா தலையிட கோரிக்கை..!

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (08:37 IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (08:37 IST)
உலகப்புகழ் பெற்ற மைசூர் சில்க் சேலைகளின் உற்பத்தி தற்போது முழுமையாக முடங்கியுள்ளது. கர்நாடக பட்டு தொழில்துறை கழகத்தின் டி. நரசிப்புரா பிரிவில் உள்ள சுமார் 5 ஏக்கர் நிலத்தை, விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க விளையாட்டு துறைக்கு மாற்ற அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக எழுந்த அச்சமே இந்த போராட்டத்திற்கு காரணமாகும்.
நேற்று தொடங்கிய இந்த போராட்டம் தற்போது மைசூர் மற்றும் சன்னப்பட்டணா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நெசவு அலகுகளுக்கும் பரவியுள்ளது.
சுமார் 900-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியை புறக்கணித்துத் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பட்டு நூற்பு மற்றும் நெசவு பணிகள் முடங்கியுள்ளதால், சந்தையில் மைசூர் சில்க் சேலைகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
KSIC மேலாண் இயக்குனர் மற்றும் பட்டு வளர்ச்சித் துறைச் செயலாளர் ஆகியோர் தொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் சுமுக முடிவு எட்டப்படவில்லை. முதலமைச்சர் சித்தராமையா நேரடியாக தலையிட்டு, பட்டு தொழிலுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை மாற்றுவதை கைவிட வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் பிடிவாதமாக உள்ளனர். இந்த திடீர் முடக்கம் கர்நாடகாவின் பாரம்பரிய பட்டு தொழிலுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.