முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாஜக எம்.எல்.ஏவுக்கு ஜாமின் மறுத்த உச்சநீதிமன்றம்.. கைது செய்ய விமான நிலையத்தில் காத்திருக்கும் காவல்துறை..!

Advertiesment
பைரதி பசவராஜ்

Siva

, ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (17:25 IST)
கர்நாடக பாஜக எம்.எல்.ஏ பைரதி பசவராஜ், ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் 'பிக்லு' சிவா கொலை வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. "ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக விசாரணையை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் இருக்க வேண்டும்" என்று தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான அமர்வு தெரிவித்தது. மேலும், அவர் சரணடைந்து வழக்கமான ஜாமீன் கோருமாறும் அறிவுறுத்தியது.
 
கடந்த ஜூலை 15 அன்று பெங்களூருவில் பிக்லு சிவா சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில், பசவராஜ் ஐந்தாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் மறுத்ததை தொடர்ந்து, அவர் தலைமறைவாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. 
 
தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த அதிரடி உத்தரவால், குஜராத்திலிருந்து பெங்களூரு திரும்பும் அவரை விமான நிலையத்திலேயே கைது செய்ய சிஐடி அதிகாரிகள் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
 
சொத்துத் தகராறு காரணமாக நடைபெற்ற இந்த சதித் திட்டத்தில் எம்.எல்.ஏ-வுக்கு தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படும் ஆதாரங்களை சிஐடி திரட்டியுள்ளது. இந்த விவகாரம் கர்நாடக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயகாந்தை விட விஜய் திமுகவை அதிகம் காலி பண்ணுவார்!.. டிடிவி தினகரன் ஓப்பன்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos