முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!

மும்பை புனே விரைவுச்சாலை
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:50 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (13:48 IST)
மும்பை-புனே விரைவுச்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறக்கப்பட்டு புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. 
 
23.75 மீட்டர் அகலமும், எட்டு வழிச்சாலைகளையும் கொண்ட இந்த சுரங்கப்பாதை, பல ஆண்டுகளாக பயணிகளை வாட்டி வதைத்த மலைப்பாதை  பயணத்தை எளிதாக்குகிறது. இதன் மூலம் பயண நேரம் சுமார் 20-25 நிமிடங்கள் வரை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
சுமார் 170 அடி ஆழத்தில் லோனாவாலா ஏரிக்கு அடியில் நீர்நிலைக்கு எந்த பாதிப்பும் இன்றி அதிநவீன பொறியியல் நுட்பத்துடன் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், 55 மாடி கட்டிட உயரத்திற்கு இணையான டைகர் வேலி கேபிள் பாலம் இந்த திட்டத்தின் மற்றுமொரு மைல்கல். 13.3 கி.மீ நீளம் கொண்ட இந்த புதிய இணைப்பு பாதை, மேகமூட்டம் மற்றும் செங்குத்தான வளைவுகள் கொண்ட அபாயகரமான பழைய மலைப்பாதையை மாற்றியமைக்கிறது.
 
இதற்கிடையில், மகாராஷ்டிர தினம் மற்றும் உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பட்ட நீண்ட விடுமுறையால் இன்று மும்பை-புனே விரைவுச்சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. 
 
தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சுப்ரியா சுலே உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பல மணிநேரம் இந்த நெரிசலில் சிக்கி தவித்தனர். இத்தகைய தொடர் போக்குவரத்து நெரிசல்களுக்கு இந்த புதிய சுரங்கப்பாதை நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

