மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!

Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:50 IST)
மும்பை-புனே விரைவுச்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறக்கப்பட்டு புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது.
23.75 மீட்டர் அகலமும், எட்டு வழிச்சாலைகளையும் கொண்ட இந்த சுரங்கப்பாதை, பல ஆண்டுகளாக பயணிகளை வாட்டி வதைத்த மலைப்பாதை பயணத்தை எளிதாக்குகிறது. இதன் மூலம் பயண நேரம் சுமார் 20-25 நிமிடங்கள் வரை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுமார் 170 அடி ஆழத்தில் லோனாவாலா ஏரிக்கு அடியில் நீர்நிலைக்கு எந்த பாதிப்பும் இன்றி அதிநவீன பொறியியல் நுட்பத்துடன் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், 55 மாடி கட்டிட உயரத்திற்கு இணையான டைகர் வேலி கேபிள் பாலம் இந்த திட்டத்தின் மற்றுமொரு மைல்கல். 13.3 கி.மீ நீளம் கொண்ட இந்த புதிய இணைப்பு பாதை, மேகமூட்டம் மற்றும் செங்குத்தான வளைவுகள் கொண்ட அபாயகரமான பழைய மலைப்பாதையை மாற்றியமைக்கிறது.
இதற்கிடையில், மகாராஷ்டிர தினம் மற்றும் உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பட்ட நீண்ட விடுமுறையால் இன்று மும்பை-புனே விரைவுச்சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சுப்ரியா சுலே உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பல மணிநேரம் இந்த நெரிசலில் சிக்கி தவித்தனர். இத்தகைய தொடர் போக்குவரத்து நெரிசல்களுக்கு இந்த புதிய சுரங்கப்பாதை நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என்று நம்பப்படுகிறது.