பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரம்!. ரூ.299 பொருளுக்கு ஒரு லட்சத்தை இழந்த பெண்!...

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:46 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:49 IST)
ஒருபக்கம் தொழில் நுட்ப வசதிகள் அதிகரித்துவிட்டாலும் ஒருபக்கம் அதை பயன்படுத்தி ஒரு பல கும்பல்கள் மோசடி செய்து மக்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பது அதிகரித்து வருகிறது. அதுவும் தற்போது எல்லோர் கையிலும் இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய செல்போன் வந்து விட்டதால் பலரும் டிவிட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். அதில் குறைவான விலை என விளம்பரங்களை கொடுக்கும் மோசடி கும்பல் மக்களிடம் ஆசையை தூண்டி ஏமாற்றி பணத்தை பறித்து வருகின்றன. இதில் பலரும் பணத்தை இழந்து வருகிறார்கள்..
இந்நிலையில்தான், மும்பையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் நர்ஸ் ஒருவர் பேஸ்புக்கில் வந்த கவர்ச்சிகரமான விளம்பரத்தை நம்பி பணத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறார். பேஸ்புக் விளம்பரத்தில் வந்த ஆடை ஒன்றை ரூ.299க்கு வாங்க முடிவெடுத்து பணம் அனுப்பியிருக்கிறார். ஆனால் அவர் ஆர்டர் செய்த பின் ஷிப்பிங் கட்டணம், GPS கட்டணம், சரிபார்ப்பு குறியீடு மற்றும் முகவரி உறுதிப்படுத்துதல் என பல காரணங்களை கூறி மோசடி கும்பல் அவரிடம் பணம் கேட்டுள்ளது..
ஆடையை டெலிவரி செய்யும் போது கூடுதல் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துவிடுவோம் என்ற வாக்குறுதியை நம்பி அந்த பெண் 5 நாட்களில் சுமார் ஒரு லட்சம் வரை பணத்தை அனுப்பியிருக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை தெரிந்துகொண்ட அந்த பெண் சைபர் க்ரைம் ஹெல்ப் லைன் 1930 எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளித்திருக்கிறார்.
மும்பையில் தியோனார் காவல் நிலைய போலீசார் இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள். விலை குறைவாக இருக்கிறது என்பதற்காக அறிமுகமில்லாத சமூக வலைதள விளம்பரங்களை நம்பி ஆன்லைனில் பணம் செலுத்த வேண்டாம் என காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்..