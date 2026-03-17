முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

ஒரு பிளம்பரின் வருமானம் ரூ.18 லட்சம்.. எத்தனை ஏஐ வந்தாலும் இந்த தொழில் பாதிக்காதா?

Advertiesment
மும்பை
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:41 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:43 IST)
google-news
மும்பையை சேர்ந்த பிளம்பர் ஒருவர் ஆண்டுக்கு ரூ.18 லட்சம் சம்பாதிப்பதாக கூறிய தகவல், சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. 
 
மிரா ரோடு, போரிவலி மற்றும் கண்டிவலி போன்ற பகுதிகளில் உள்ள பெரிய குடியிருப்புகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் அந்த நபர், தனது வருமானத்தை கொண்டு ஒரு ஹூண்டாய் கிரெட்டா கார், சொந்த ஊரில் ஒரு வீடு மற்றும் விவசாய நிலம் ஆகியவற்றை வாங்கியுள்ளார்.
 
ரெடிட் தளத்தில் இதை பகிர்ந்த பயனர், "இதை பார்த்த பிறகு என் வாழ்க்கை தேர்வுகள் குறித்து நானே மறுபரிசீலனை செய்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். 
 
செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்தாலும், பிளம்பர், எலக்ட்ரீஷியன் போன்ற உடல் உழைப்பு சார்ந்த வேலைகளுக்கு எப்போதும் மவுசு குறையாது என்பதற்கு இதுவே சான்று என்று நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் இத்தகைய தொழிலாளர்கள் ஐடி ஊழியர்களை விட அதிகம் சம்பாதிப்பதாக பலரும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக அருண்ராஜ் போட்டோ போட்டு டபரா செட்!.. போலீசார் பறிமுதல்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos