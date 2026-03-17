ஒரு பிளம்பரின் வருமானம் ரூ.18 லட்சம்.. எத்தனை ஏஐ வந்தாலும் இந்த தொழில் பாதிக்காதா?

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:41 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:43 IST)
மும்பையை சேர்ந்த பிளம்பர் ஒருவர் ஆண்டுக்கு ரூ.18 லட்சம் சம்பாதிப்பதாக கூறிய தகவல், சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
மிரா ரோடு, போரிவலி மற்றும் கண்டிவலி போன்ற பகுதிகளில் உள்ள பெரிய குடியிருப்புகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் அந்த நபர், தனது வருமானத்தை கொண்டு ஒரு ஹூண்டாய் கிரெட்டா கார், சொந்த ஊரில் ஒரு வீடு மற்றும் விவசாய நிலம் ஆகியவற்றை வாங்கியுள்ளார்.
ரெடிட் தளத்தில் இதை பகிர்ந்த பயனர், "இதை பார்த்த பிறகு என் வாழ்க்கை தேர்வுகள் குறித்து நானே மறுபரிசீலனை செய்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்தாலும், பிளம்பர், எலக்ட்ரீஷியன் போன்ற உடல் உழைப்பு சார்ந்த வேலைகளுக்கு எப்போதும் மவுசு குறையாது என்பதற்கு இதுவே சான்று என்று நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் இத்தகைய தொழிலாளர்கள் ஐடி ஊழியர்களை விட அதிகம் சம்பாதிப்பதாக பலரும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.