பிரியாணி விருந்து வைத்து கொண்டாட்டம்.. மறுநாள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி..!

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (17:11 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (17:13 IST)
மும்பையின் பைதுனி பகுதியில் வசித்து வந்த அப்துல்லா டோகாடியா அவரது மனைவி நஸ்ரீன் மற்றும் மகள்கள் ஆயிஷா , ஜைனப் ஆகியோர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.
கடந்த ஏப்ரல் 25 அன்று இரவு, இவர்களது வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வந்துள்ளனர். அனைவரும் இணைந்து இரவு உணவாக பிரியாணி சாப்பிட்டுள்ளனர். இரவு 10:30 மணியளவில் உறவினர்கள் சென்ற பிறகு, நள்ளிரவு 1 மணியளவில் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டுள்ளனர்.
அதிகாலை 5 மணி முதல் அவர்களுக்கு வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டு உடல்நிலை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. உடனடியாக அவர்கள் ஜே.ஜே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர், ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி நால்வரும் உயிரிழந்தனர்.
தற்போது இது உணவு நச்சுத்தன்மை காரணமாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. காவல்துறையினர் தற்செயலான மரணம் என வழக்கு பதிவு செய்து, பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையையும், உணவு மாதிரிகளின் தடய அறிவியல் முடிவுகளையும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.