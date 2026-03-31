ஒரு சிறுநீரகம் ரூ.90 லட்சம்.. ஏழை மாணவர்களை ஏமாற்றிய சிறுநீரக திருட்டு கும்பல் கூண்டோடு கைது.!

Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (10:59 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (10:51 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் 50,000 ரூபாய் பண தகராறில் தொடங்கிய விவகாரம், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சட்டவிரோத சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை கும்பலை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிறுநீரக தானம் வழங்கிய இளைஞர், தனக்கு பேசப்பட்ட தொகையில் 50,000 ரூபாய் குறைவாக கிடைத்ததால் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். இதனை தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட சோதனையில், வறுமையில் உள்ள மாணவர்களை குறிவைத்து ஒரு சிறுநீரகம் 90 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுவது தெரியவந்தது.
இந்த கும்பல் மூன்று மருத்துவமனை முறையை பின்பற்றி வந்துள்ளது. ஒரு மருத்துவமனையில் சிறுநீரகம் எடுக்கப்படும், மற்ற இரண்டில் தானம் கொடுத்தவர் மற்றும் பெற்றவர் தனித்தனியாக சிகிச்சை பெறுவர். இதன் மூலம் எவ்வித சந்தேகமும் வராமல் அவர்கள் தப்பித்து வந்துள்ளனர்.
எம்பிஏ மாணவர் ஒருவரை 10 லட்சம் தருவதாக ஏமாற்றி, அவரது சிறுநீரகத்தை 90 லட்சத்திற்கு விற்றுள்ளனர். இந்த வழக்கில் மருத்துவர் தம்பதி உட்பட பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பீகார், உத்தரகாண்ட் எனப் பல மாநிலங்களில் இந்த கும்பல் பரவியிருப்பது விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.