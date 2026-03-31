முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

ஒரு சிறுநீரகம் ரூ.90 லட்சம்.. ஏழை மாணவர்களை ஏமாற்றிய சிறுநீரக திருட்டு கும்பல் கூண்டோடு கைது.!

கான்பூர் சிறுநீரக மோசடி
BY: Siva
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (10:59 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (10:51 IST)
google-news
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் 50,000 ரூபாய் பண தகராறில் தொடங்கிய விவகாரம், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சட்டவிரோத சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை கும்பலை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. 
 
ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிறுநீரக தானம் வழங்கிய இளைஞர், தனக்கு பேசப்பட்ட தொகையில் 50,000 ரூபாய் குறைவாக கிடைத்ததால் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். இதனை தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட சோதனையில், வறுமையில் உள்ள மாணவர்களை குறிவைத்து ஒரு சிறுநீரகம் 90 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுவது தெரியவந்தது.
 
இந்த கும்பல் மூன்று மருத்துவமனை முறையை பின்பற்றி வந்துள்ளது. ஒரு மருத்துவமனையில் சிறுநீரகம் எடுக்கப்படும், மற்ற இரண்டில் தானம் கொடுத்தவர் மற்றும் பெற்றவர் தனித்தனியாக சிகிச்சை பெறுவர். இதன் மூலம் எவ்வித சந்தேகமும் வராமல் அவர்கள் தப்பித்து வந்துள்ளனர். 
 
எம்பிஏ மாணவர் ஒருவரை 10 லட்சம் தருவதாக ஏமாற்றி, அவரது சிறுநீரகத்தை 90 லட்சத்திற்கு விற்றுள்ளனர். இந்த வழக்கில் மருத்துவர் தம்பதி உட்பட பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பீகார், உத்தரகாண்ட் எனப் பல மாநிலங்களில் இந்த கும்பல் பரவியிருப்பது விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஹார்முஸ் நீரிணையை திறந்தா திறங்க.. திறக்காட்டி போங்க.. இதுக்கு மேல முடியாது.. போரை முடிக்க ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos