காதலியுடன் மகனை கண்ட தாய்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலேயே நிச்சயதார்த்தம்..!

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் தனது காதலியுடன் பொழுதை கழித்து கொண்டிருந்த மகனை, அவரது தாய் கையும் களவுமாக பிடித்த சம்பவம் இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வழக்கமாக இது போன்ற சூழல்களில் பெற்றோர்கள் கோபப்படுவார்கள் அல்லது கண்டிப்பார்கள். ஆனால், இந்த தாய் ஒரு படி மேலே சென்று, அங்கேயே அந்த பெண்ணுடன் தனது மகனுக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை நடத்தி முடித்து அனைவரையும் அதிர வைத்துள்ளார்.
தனது கணவருடன் பொருட்கள் வாங்க சென்ற அந்தத் தாய், மெட்ரோ நிலையத்தில் மகனை பார்த்ததும் முதலில் அதிர்ச்சியடைந்தார். பின்னர், குடும்ப கௌரவம் முக்கியம் என கூறி, வீட்டிற்காக வாங்கி சென்ற பழங்கள் மற்றும் பூக்களை கொண்டு அங்கேயே சடங்குகளை செய்தார். இருவருக்கும் இனிப்பு ஊட்டி விட்டு, தனது கணவருடன் சேர்ந்து அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.
இந்த நிகழ்வை அங்கிருந்த ஒருவரை வீடியோ எடுக்கச் சொல்லி சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றினார். இந்த பெண்ணின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்பட கூடாது என்ற தாயின் இந்த துணிச்சலான செயலை ஒரு தரப்பினர் பாராட்டினாலும், இது திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட 'ஸ்கிரிப்ட்' வீடியோவாக இருக்கலாம் என சிலர் சந்தேகம் கிளப்பியுள்ளனர்.