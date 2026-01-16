முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம்.. அப்படி போட்டால் இதுதான் நடக்கும்: ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்

மோகன் பாகவத் நோட்டா கருத்து

Siva

, வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (14:30 IST)
நோட்டா முறையை பயன்படுத்துவது குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். நீங்கள் நோட்டாவை தேர்ந்தெடுக்கும்போது, நீங்கள் விரும்பாத ஒரு வேட்பாளரை மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கிறீர்கள்" என்று அவர் கூறியுள்ளார். 
 
ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வாக்களிப்பது என்பது மிகவும் முக்கியமானது என்றும், கிடைக்கக்கூடிய வேட்பாளர்களில் சிறந்தவரை தேர்ந்தெடுப்பதே புத்திசாலித்தனம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். வாக்காளர்கள் யாருக்கும் வாக்களிக்காமல் இருப்பதன் மூலம், தகுதியற்றவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வருவதை அனுமதிப்பதாக அமையும் என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
மௌனமாக இருப்பதோ அல்லது வாக்களிக்காமல் இருப்பதோ ஒரு தீர்வாகாது; மாறாக, அது மோசமான வேட்பாளர்கள் அதிகாரத்திற்கு வர துணையாக அமைந்துவிடும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
 
 
Edited by Siva

