முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குருநானக் தேவ் கொண்டாட்டத்திற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற சீக்கிய பெண் மாயம்.. இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறினாரா?

Advertiesment
Sarabjit Kaur

Mahendran

, சனி, 15 நவம்பர் 2025 (16:51 IST)
குருநானக் தேவ் பிரகாஷ் பர்வ் கொண்டாட்டத்திற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற சீக்கிய யாத்ரீகர்கள் குழுவிலிருந்து பஞ்சாபை சேர்ந்த சரப்ஜித் கவுர் என்ற 52 வயது  பெண்மணி மாயம் ஆகியுள்ளார். நவம்பர் 4ஆம் தேதி சென்ற அவர், நவம்பர் 13 அன்று இந்தியா திரும்பிய 1,992 பேர் கொண்ட குழுவில் இல்லை.
 
இந்த சூழலில், அவர் இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாறி, தனது பெயரை 'நூர்' என்று மாற்றிக்கொண்டு, ஷேகுபுராவை சேர்ந்த நசீர் ஹுசைன் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டதாக கூறப்படும் உருது நிக்காஹ்நாமா ஆவணம் வெளியாகியுள்ளது. எனினும், இதன் உண்மைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படவில்லை. கவுர் ஏற்கெனவே விவாகரத்து பெற்றவர், அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
 
அவர் இந்தியா திரும்ப தவறியதையடுத்து, அவரது பெயர் குடியேற்ற பதிவுகளில் இல்லாததை கண்டறிந்த அதிகாரிகள், பஞ்சாப் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். இந்தியத் தூதரகம் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளுடன் தொடர்பில் உள்ளது. மேலும், காவல்துறையும் பிற இந்திய அமைப்புகளுக்கு முதற்கட்ட அறிக்கையை அனுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'எங்கள் கட்சிக்கும் அழைப்பு தேவை' - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் கடிதம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos