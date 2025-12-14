மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் கைது.. ஜாமீன் மறுப்பால் சிறையில் அடைப்பு..!

கால்பந்து நட்சத்திரம் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கொல்கத்தா வருகையை ஏற்பாடு செய்த 'G.O.A.T இந்தியா டூர் 2025' நிகழ்வின் அமைப்பாளர் சதாத்ரு தத்தா, சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடந்த குளறுபடி தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டார். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு, 14 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மெஸ்ஸியின் வருகைக்கு முன்னால் அவர் பேசியிருந்தாலும், மைதானத்தில் மெஸ்ஸி வந்த சில நிமிடங்களில் அரசியல்வாதிகள், விஐபிகள் மற்றும் அவர்களது உதவியாளர்கள் சூழ்ந்து கொண்டதால், ரசிகர்கள் மெஸ்ஸியை பார்க்க முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்தனர். இந்த குழப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்த தத்தா பொது ஒலிபரப்பு அமைப்பில் கெஞ்சியபோதும், நிலைமை மோசமடைந்ததால் மெஸ்ஸி உடனடியாக வெளியேற நேர்ந்தது.
முன்னாள் வீரர்களான பீலே, மாரடோனா போன்றோரையும் இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்த அனுபவம் தத்தாவுக்கு உள்ளது. இதற்கிடையில், இந்த மோசமான நிர்வாகத்திற்காக ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மீது பாஜக கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளது.
முக்கிய பிரமுகர்கள் மட்டுமே மெஸ்ஸியை சந்திக்க அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும், தற்போது ஒருங்கிணைப்பாளர் பலிகடாவாக்கப்படுவதாகவும் பாஜக தலைவர் அமித் மால்வியா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.